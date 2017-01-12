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В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на производстве

По материалам Тайшетской межрайонной прокуратуры, в ноябре 2016 года в ООО ТПК «Бирюсалес» произошел несчастный случай во время выполнения работ на ленточном транспортере. В результате был нанесен тяжкий вред здоровью работника предприятия. Возбуждено уголовное дело.

Прверка установила причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, повлекших наступление тяжелого несчастного случая на производстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле Тайшетского межрайонного прокурора.