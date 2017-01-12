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В Иркутской области появились первые официальные коллекторские агентства

УФССП по Иркутской области выдало первые свидетельства о внесении сведений в реестр коллекторских агентств. Официальные бумаги, дающие право общаться с должниками, получили четыре организации – ООО «Траст», ООО «Компания Траст», ООО «Управляющая компания Траст» и ООО «Траст – Западная Сибирь».

Напомним, с 1 января 2017 года Федеральную службу судебных приставов в качестве органа, уполномоченного вести государственный реестр и контролировать деятельность юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, определил ФЗ от 03.07.2016 No 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Закон также наделил судебных приставов правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, в случае выявления таковых в результате проверок по обращениям граждан по фактам нарушений требований Закона, пишет пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В случае, если у граждан возникли претензии к работе коллекторов, они могут заявить об этом в УФССП России по Иркутской области.

С января 2017 года В управлении начал свою работу отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату долгов.