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Региональный этап Национальной премии «Russian Event Awards» пройдет в Иркутской области

В октябре 2017 года в Прибайкалье состоится региональный этап Национальной премии «Russian Event Awards» в области событийного туризма по СФО. Об этом сообщила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.



Региональный этап пройдет в первой половине октября в Иркутске. Предполагаемое число участников составит около 100 специалистов со всей Сибири. Организаторами мероприятия выступят ФРОС «Region PR» и Межрегиональная Ассоциация Событийного Туризма Сибири (МАСТС).



– То, что региональный этап Национальной премии «Russian Event Awards» в области событийного туризма пройдет в нашей области – это большое событие. К нам приедут ведущие эксперты отрасли, участники конкурса со всей Сибири, – прокомментировала Екатерина Сливина.

Специалисты, которые занимаются развитием событийного туризма в Иркутской области, получат возможность присутствовать на презентациях конкурсных проектов, услышат мнение жюри, пообщаются и обменяются опытом с коллегами из других регионов

В 2016 году пять проектов Иркутской области стали лауреатами регионального конкурса на соискание Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Всего в борьбе за призы в прошлом году приняли участие более 702 проектов из 68 регионов России, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Мероприятие проходит при поддержке федерального Агентства по туризму.

Справка:

Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» была учреждена в 2012 года в Воронеже, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Цель проекта – популяризация событийного туризма, привлечение инвестиций для развития проектов, содействие внедрению механизма частно-государственного партнерства в сферу событийного туризма; установление профессиональных связей между работниками туротрасли, создание единой информационной базы наиболее интересных проектов с рекламой их возможностей. Проекты победителей включат во всероссийский календарь туристических событий. Организаторы обещают оказать содействие реализации и развитию мероприятий.