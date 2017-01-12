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12 февраля в Приангарье пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

Фото: rain72.ru

В поселке Молодежный Иркутского района 12 февраля состоится XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой могут принять участие жители Приангарья от 2013 года рождения. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

По словам министра спорта, в прошлом году в «Лыжне России» по области приняли участие более 12 тысяч человек.

В этом году традиционно предусмотрены дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км – для мужчин и женщин. Старты участников гонок состоятся в 12:00 часов.

Кроме того, предусмотрен VIP-забег, дистанция которого составит 2017 метров. Старт участников VIP-гонки – в 12:15.

Мандатная комиссия по допуску участников на территории Иркутской области будет работать с 8 по 11 февраля 2017 года с 10:00 до 17:00 часов по адресу: город Иркутск, ул. Баррикад, 81 (ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области»). Узнать подробнее о регистрации можно по телефону: 33-64-79. Кроме того, 12 февраля с 10:00 до 11:30 на месте проведения центрального старта.

Каждый участник соревнования должен предоставить в мандатную комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача, сообщается на официальном сайте Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.