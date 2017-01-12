Новости

12 февраля в Приангарье пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

12 января 2017
Фото: rain72.ru

В поселке Молодежный Иркутского района 12 февраля состоится XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой могут принять участие жители Приангарья от 2013 года рождения. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник. 

По словам министра спорта, в прошлом году в «Лыжне России» по области приняли участие более 12 тысяч человек.

В этом году традиционно предусмотрены дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км – для мужчин и женщин. Старты участников гонок состоятся в 12:00 часов.

Кроме того, предусмотрен VIP-забег, дистанция которого составит 2017 метров. Старт участников VIP-гонки – в 12:15. 

Мандатная комиссия по допуску участников на территории Иркутской области будет работать с 8 по 11 февраля 2017 года с 10:00 до 17:00 часов по адресу: город Иркутск, ул. Баррикад, 81 (ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области»). Узнать подробнее о регистрации можно по телефону: 33-64-79. Кроме того, 12 февраля с 10:00 до 11:30 на месте проведения центрального старта. 

Каждый участник соревнования должен предоставить в мандатную комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача, сообщается на официальном сайте Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


12
января
2017
 Регуляторы Китая обрушили Bitcoin
Фаворит прошлого года оказался под ударом. В среду Bitcoin провалился на 20% против доллара.
 
12
января
2017
 Пакет червей подбросили хулиганы в Правительство Иркутской области
Правительство региона обратилось в правоохранительные органы с заявлением о факте хулиганства. Инцидент произошел 11 января. Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства...
 
12
января
2017
 Количество китайских туристов в Петербурге выросло в два раза
Ассоциация туроператоров России сообщила, что за новогодние праздники в Санкт-Петербург приехало четыре тысячи китайцев, что в два раза больше, чем в тот же период 2015 и 2016 года.
 
12
января
2017
 Развивать газохимию, строить заводы и благоустраивать город намерены власти Саянска
Комплексный план развития Саянска, касающийся предпринимательской среды и экономической ситуации в целом, а также конкретных мероприятий по улучшению городской среды, защитили в Московской школе...
 
12
января
2017
 В Усолье-Сибирском женщину выселили из квартиры за долги по услугам ЖКХ в 60 тыс. рублей
Усольский городской суд в конце 2016 года вынес решение о выселении из муниципальной квартиры на улице Ватутина площадью 47,69 кв. метров женщины, которая задолжала за услуги ЖКХ более 60 тыс....
 
12
января
2017
 Прокуратура Иркутской области опубликовала план проверок предпринимателей на 2017 год
Прокуратура Иркутской области опубликовала план проверок на 2017 год.
 
12
января
2017
 Горнолыжные курорты соберут туристов
Объем внутренних туристических потоков в зимний сезон 2016-2017 годов в России вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в рамках совещания Владимира Путина с...
 
12
января
2017
 Нормы потребления холодной и горячей воды в Иркутской области с 1 января 2017 года выросли
С 1 января 2017 года в Иркутской области вступили в действие новые нормативы потребления холодной и горячей воды в жилых домах, где не установлены индивидуальные приборы учёта воды. Нормативы...
 
12
января
2017
 Кинозалы появятся в городах Черемхово и Алзамай Иркутской области
Кинотеатры появятся в городах Черемхово и Алзамай Иркутской области. Как 19 декабря 2016 года сообщил Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, подведены...
 
12
января
2017
 Официального запрета на вылов омуля в Байкале ещё нет
Проект документа о введении в 2017 году запрета на добычу омуля в Байкале сроком на три года, подготовленный Минсельхозом России совместно с Росрыболовством, пока ещё не вступил в силу и обсуждается....
 
12
января
2017
 Росавиация в 2017 году субсидирует 11 авиамаршрутов из Иркутска и Братска
В 2017 году Федеральное агентство воздушного транспорта субсидирует 10 авиамаршрутов из Иркутска и один из Братска, а также еще один от Красноярска до Усть-Кута. Всего в перечне Росавиации 102...
 
12
января
2017
 Гендиректора одной из крупных строительных фирм Приангарья подозревают в уклонении от уплаты свыше 42 миллионов рублей налога
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора крупной строительной организации ООО «Креста» – женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в...
 
12
января
2017
 АФК "Система" увеличила долю в МТС-банке
"Система Телеком Активы", дочерняя компания АФК "Система", в минувшем декабре приобрела 100% долей в ЗАО "Ламинея", АО "Промторгцентр" и ООО "Нотрис"...
 
12
января
2017
 Инвесторы повернулись лицом к золоту
Накануне программной речи новоизбранного президента США Дональда Трампа цена на золото на мировом рынке обновила полуторамесячный максимум. В среду стоимость драгоценного металла приблизилась к...
 
12
января
2017
 Авиакомпании не оправдали прогноз
В 2016 году российские авиакомпании снизили перевозки пассажиров на 3,8% до 88,55 млн человек, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. Объемы уменьшились с учетом невосстановленных...
 
12
января
2017
 На взрывной биржевой бум рассчитывать не приходится
Правила игры с клиентскими счетами разбирает старший корреспондент отдела финансов Мария Сарычева На 31 декабря 2016 года на Московской бирже насчитывалось 1,1 млн клиентов--физических лиц....
 
12
января
2017
 РУСАЛ подвел итоги благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!»
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги VI благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», который с 14 ноября по 30 декабря 2016 года проходил в 24 городах и поселках России и Украины.
 
12
января
2017
 Магазины Иркутска продолжают проверять на наличие алкогольных лицензий
В связи с массовыми отравлениями жителей Иркутска «Боярышником», служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области продолжает внеплановые проверки организаций,торгующих алкоголем. По требованию прокуратуры Иркутской области с 4 по 11 января 2017 года проведено четыре проверки.
 
12
января
2017
 Энергетикам повезло с погодой
Спрос на электроэнергию в России, стагнировавший на протяжении последних нескольких лет, по итогам 2016 года неожиданно вырос на 1,7%. Энергетикам помогли большие перепады температур зимой и летом. В наибольшем выигрыше оказались гидроэнергетики, в предыдущие годы жаловавшиеся на нехватку воды: "Системный оператор" загружал их больше обычного, чтобы снизить цены на электроэнергию. Но аналитики не видят в росте спроса долгосрочной тенденции, ожидая снижения потребления по итогам 2017 года.
 
12
января
2017
 S&P планирует зарегистрировать филиал в России
S&P сообщило, что направило в Банк России документы для регистрации филиала в России в конце декабря 2016 года. Таким образом, Standard & Poor's может первым из международных...
 
12
января
2017
 В Иркутской области появились первые официальные коллекторские агентства
УФССП по Иркутской области выдало первые свидетельства о внесении сведений в реестр коллекторских агентств. Официальные бумаги, дающие право общаться с должниками, получили четыре организации – ООО «Траст», ООО «Компания Траст», ООО «Управляющая компания Траст» и ООО «Траст – Западная Сибирь»
 
12
января
2017
 Туристический поток свернул на столицу
Рост популярности Москвы в информационном пространстве начал влиять на туристический рынок. Во время новогодних каникул столица оказалась самым растущим российским направлением: спрос на поездки сюда...
 
12
января
2017
 Клиенты Альфа-Банка могут вернуть налоги онлайн
Клиенты Альфа-Банка могут вернуть 13% с уплаченных налогов за покупку недвижимости, в том числе в ипотеку, оплату лечения, взносы в негосударственный пенсионный фонд,...
 
12
января
2017
 Региональный этап Национальной премии «Russian Event Awards» пройдет в Иркутской области
В 2017 году в Прибайкалье состоится региональный этап Национальной премии «Russian Event Awards» в области событийного туризма по Сибирскому Федеральному округу. Об этом сообщила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
 
12
января
2017
 В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на производстве
По материалам Тайшетской межрайонной прокуратуры, в ноябре 2016 года в ООО ТПК «Бирюсалес» произошел несчастный случай во время выполнения работ на ленточном транспортере. В результате был нанесен тяжкий вред здоровью работника предприятия. Возбуждено уголовное дело.
 
12
января
2017
 Дональд Трамп об отношениях с Россией: "Мы либо поладим, либо нет"
Дональд Трамп и после победы на выборах не упускает случая поддеть бывшую соперницу Хиллари Клинтон. Вчера в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах российско-американских отношений, избранный президент США сказал: "Нет никакой кнопки перезагрузки".
 
12
января
2017
 Более 4 млн рублей зарплаты задолжал своим работникам механический завод в Иркутской области
Прокуратура г. Черемхово Иркутской области выявила нарушения законодательства об оплате труда в ООО «Черемховский механический завод».
 
12
января
2017
 Россияне все беднее, признаков восстановления доходов не наблюдается
Вчера Высшая школа экономика (ВШЭ) опубликовала мониторинг экономического благосостояния и социального самочувствия граждан в 2016 году. За 25 месяцев экономического спада -- с ноября 2014 года по...
 
12
января
2017
 Деловые мероприятия в Иркутске: что посетить в январе
Новогодние каникулы позади: Иркутск возвращается к активной деловой жизни. В январе в городе пройдет немало интересных бизнес-мероприятий. О некоторых из них – в обзоре SIA.RU.
 
12
января
2017
 Аналитики и инвесторы не сошлись в прогнозах курса рубля на 2017 год
Информационное агентство Finam.ru (входит в состав Группы компаний "ФИНАМ") опросило экономических экспертов и пользователей портала, выяснив их ожидания по курсу рубля на 2017 год....
 
12
января
2017
 Валютный кризис в России закончился. Где будет следующий?
Год назад самой неустойчивой валютой был рубль, но на протяжении большей части прошлого года его место занял южноафриканский рэнд. То есть так и было до последней недели… Сейчас рэнд уступил это звание турецкой лире, которая обновила историческое дно по отношению к американскому доллару.
 
12
января
2017
 Баффет рассказал на чем экономит, когда падает фондовый рынок
Глава инвесткомпании Berkshire Hathaway и самый богатый человек в мире после Била Гейтса признался в том, что экономит на завтраках в McDonald's, когда падает фондовый рынок. «МакМаффин...
 
12
января
2017
 В Усолье директор техникума предстанет перед судом за совершение должностного преступления
Следственные органы уделяют большое внимание выявлению и пресечению коррупции в образовательных учреждениях. Следователи СКР призывают граждан сообщать о подобных коррупционных проявлениях по телефонной линии Следственного управления СК России по Иркутской области «Остановим коррупцию»: 8 (3952) 20-40-74.
 
12
января
2017
 Управляющую компанию в Иркутске оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие лицензии
Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска с участием представителей службы государственного жилищного надзора проверили содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома № 144 по ул. Дальневосточная а также исполнение жилищного законодательства при управлении этим зданием.
 
12
января
2017
 Кассы онлайн: с 1 февраля в стране изменится фискально-кассовая система
2017 год для российского ритейла начнется с «большой красной кнопки» под названием «ФЗ-54». С 1 февраля в стране изменится фискально-кассовая система. Теперь все данные о расчетах с покупателями регистрируются и попадают в налоговые органы через интернет.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании