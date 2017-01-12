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Прокуратура Иркутской области опубликовала план проверок предпринимателей на 2017 год

На официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации опубликован сводный план проверок хозяйствующих субъектов на 2017 год. Чтобы узнать, включена ли конкретная организация или индивидуальный предприниматель в план проверок, необходимо зайти на сайт и в открывшуюся форму поиска внести ИНН и наименование организации, или данные предпринимателя.

Сводный план проверок субъектов предпринимательства в Иркутской области на 2017 год можно посмотреть на сайте региональной прокуратуры, либо на главной странице сайта иркутского бизнес-омбудсмена.

Аппарат иркутского бизнес-омбудсмена напоминает, что сводный план проверок ежегодно составляется прокуратурой РФ на основании данных, которые представляют контролирующие органы согласно Федеральному закону "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Налоговые проверки в план не включаются. Также в 2017 году появилась новая форма внеплановых проверок - контрольная закупка. Она проводится без предварительного уведомления организации и тоже не включается в сводный план проверок.

Субъекты малого предпринимательства до 31 декабря 2018 года пользуются надзорными каникулами. В отношении малых предприятий плановые проверки не проводятся в том случае, если в течение трех последних лет они не допускали грубых нарушений.

В случае обнаружения ошибок или неточностей в плане проверок предприниматели могут обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Также предприниматели могут привлечь Уполномоченного к участию в проверке. Обращаться по адресу: irkutsk@ombudsmanbiz.ru или по телефонам 8 (3952) 48-85-35, 48-85-34.