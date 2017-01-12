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РУСАЛ подвел итоги благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!»

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги VI благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», который с 14 ноября по 30 декабря 2016 года проходил в 24 городах и поселках России и Украины.

VI благотворительный новогодний марафон объединил 2757 корпоративных и городских волонтеров. Своими силами добровольцы организовали более 1100 благотворительных акций, в результате которых необходимую помощь получили 5977 человек и 187 социальных учреждений. Партнерскую поддержку марафону оказали 259 организаций.

В течение полутора месяцев волонтеры устраивали праздничные утренники, изготавливали новогодние подарки и украшения, строили снежные скульптуры, проводили интеллектуальные игры, участвовали в новогодних спектаклях, организовывали благотворительные ярмарки, оказывали адресную бытовую помощь.

Среди наиболее ярких событий новогодней эстафеты – строительство разноцветного ледяного иглу из 350 ледяных кирпичей на территории приюта «Росток» в Красноярске, проведение благотворительного поэтического вечера в пользу отделения отказников Шелеховской районной больницы, создание большого снежного городка в Ачинске, постановка экологической сказки в Новокузнецком противотуберкулезном диспансере. Самыми масштабными мероприятиями в рамках акции стали благотворительные ярмарки, на которых были собраны пожертвования на сумму более 800 тыс. рублей.

Одновременно с благотворительным марафоном прошла акция «Добрый Дед Мороз», по итогам которой было исполнено 1661 новогоднее пожелание ребят из детских домов, многодетных и малообеспеченных семей, тяжелобольных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Все подарки были вручены адресатам в канун Нового года на праздничных утренниках.

– Несмотря на то, что новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» завершился, его участники продолжат делать добрые дела: за успешное прохождение станций командам вручили денежные сертификаты на общую сумму 1,67 млн рублей, потратить которые можно будет только на благотворительность. Таким образом волонтеры смогут оказать дополнительную помощь нуждающимся, – отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

Справка:

VI благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходил с 14 ноября по 30 декабря в Ачинске, Анапе, Братске, Бокситогорске, Волгограде, Геленджике, Иркутске, Каменске-Уральском, Кандалакше, Краснотурьинске, Краснодаре, Красноярске, Михайловске, Москве, Надвоицах, Николаеве, Новокузнецке, пос. Новосемейкино Самарской области, Саяногорске, Сочи, Североуральске, пос. Таежном Красноярского края, Черемхове Иркутской области и Шелехове.

Акция направлена на оказание помощи социальным, образовательным, культурным учреждениям, некоммерческим организациям, а также многодетным и малообеспеченным семьям, воспитанникам детских домов, приютов, тяжелобольным детям, одиноким пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны.

Участниками марафона стали волонтеры из числа сотрудников РУСАЛа, компаний «Базэл Аэро», En+ и многих крупных предприятий и организаций, представителей органов городской и региональной власти, благотворительных фондов, учащихся высших и средних специальных учебных заведений, школьников, участников городских волонтерских движений.

Партнерами акции выступили местные администрации, СМИ, благотворительные фонды, социальные и образовательные учреждения, творческие объединения, молодежные центры, музеи, библиотеки, социальные предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса.

Благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» реализуется в рамках социальной программы «Помогать просто», направленной на развитие волонтерства в России. Помимо марафона программа включает в себя обучающую площадку «Школа волонтерства», грантовый конкурс и интернет-портал «Помогать просто».

В 2015 году марафон был признан победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая программа (проект), реализованная в партнерстве с другим бизнесом» и конкурса «Чемпионы добрых дел» в номинации «Совместный проект волонтеров из разных компаний».

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2015 году на долю компании приходилось около 7% мирового производства алюминия и 7% глинозема. В компании работают около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа и российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговые коды RUAL и RUALR соответственно).