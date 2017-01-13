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Крепкий рубль, дорогая нефть: надолго ли?

Впервые за четыре года январские валютные торги на российском рынке начались с укрепления рубля – курс доллара опустился ниже 60 руб./$ (такого не случалось с июля 2015 года). С вопросами о текущей ситуации на рынке мы обратились к Эдуарду Семёнову, директору Иркутского филиала БКС Премьер.

Эдуард, каковы причины укрепления рубля?

Главным образом, это цены на нефть, которые находятся вблизи 18-месячных максимумов в ожидании реализации ОПЕК и другими нефтедобывающими странами соглашения о сокращении добычи сырья. Кроме того, в преддверии официальной передачи власти в США новоизбранному президенту доллар неуверенно себя чувствует, немного ослабевая относительно других мировых валют. Третий фактор – определенные ожидания балансировки геополитической ситуации по линии Москва-Вашингтон, которые, в частности, включают возможность ослабления или отмены санкций в отношении РФ.

Почему рубль покупают иностранные инвесторы? Насколько долгосрочной может быть эта тенденция?

Рубль находится в более выгодном положении, чем валюты прочих развивающихся стран. Россия в меньшей степени зависима от внешнего финансирования; в 2017 году вероятно ослабление или отмена санкций; экономика РФ переходит к росту; цены на нефть стабилизировались и на будущий год по «черному золоту» преобладают позитивные прогнозы.

Стоит отметить и умеренно-жесткую денежно-кредитную политику Банка России. Несмотря, на то, что ЦБ наверняка продолжит снижать ключевую ставку, делать это он будет, вероятно, не быстрее, чем будет снижаться инфляция. Поэтому реальные ставки, скорее всего, останутся высокими и будут способствовать притоку капитала в страну, а соответственно и поддерживать рубль.

Какой будет судьба рубля в дальнейшем? Каковы ваши прогнозы?

В ближайшее время нефть продолжит чувствовать себя уверенно, не исключаю, что реализуется сценарий с подъемом цены Brent чуть выше $60, так что при прочих равных курс USD/RUB может спокойно сходить к 58. Однако, на наш взгляд, долго ниже 60 курс доллара не продержится. После инаугурации избранного президента США доллар снова почувствует себя увереннее, при этом для российской экономики, ориентированной на возвращение в зону роста, по нашим оценкам, оптимально, чтобы курс держался в диапазоне 58-61.

Можно ли ждать изменения политики ЦБ в отношении рубля?

В целом, мы не ждем кардинальных перемен в действиях ЦБ в отношении рубля. Как и в 2016 году, основным приоритетом регулятора станет таргетирование инфляции.

Что будет с курсом евро? Какие события могут повлиять на него в ближайшее время?

Фундаментально европейская валюта продолжает слабеть. Против евро играют экономические проблемы еврозоны и возможные риски, которые могут усугубить состояние экономики Старого Света – это касается Brexit, выборов во Франции, Нидерландах, Германии и др. странах ЕС. Мы считаем, что пара рубль-евро в 2017 году будет двигаться в диапазоне 60-65.

Какова инвестиционная активность россиян? Меняется ли она? Или у россиян кончились деньги, и они перестали вкладывать средства?

Население теперь может сберегать и вкладывать меньше, что прежде всего объясняется падением реальных доходов и ростом цен. Мы ожидаем, что инвестиционная активность россиян восстановится до докризисных уровней к концу 2018 – началу 2019 года по мере восстановления уровня доходов населения.

Сказывается ли ситуация в банковском секторе на инвестиционной активности? Стали ли люди меньше открывать вклады? Выбирают ли люди какие-то другие варианты для инвестирования средств?

Безусловно. Длительное снижение ставок по вкладам привело к сокращению темпов прироста депозитной базы и увеличению спроса на инвестиционные инструменты (облигации, структурные продукты, ПИФы и др.), которые предполагают доходность выше инфляции при зачастую сопоставимых с вкладами рисках. Например, купив через БКС еврооблигацию Сбербанка, можно получить от 1,5 до 5% годовых в валюте. Такие процентные ставки по вкладам Сбербанк не предлагает, причём уровень риска банка, как вы понимаете, не меняется.