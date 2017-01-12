Новости

Пакет червей подбросили хулиганы в Правительство Иркутской области

Правительство региона обратилось в правоохранительные органы с заявлением о факте хулиганства. Инцидент произошел 11 января.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в отдел по работе с обращениями граждан управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике вечером пришли трое граждан, которые отказались представиться. Люди настаивали на передаче Губернатору области новогоднего подарка, который они якобы получили в органах соцзащиты. Все происходящее одна из посетительниц снимала на камеру мобильного телефона. В прозрачном пакете находились конфеты и черви. Посетители оставили пакет и покинули кабинет.

- Пакет, принесенный анонимными посетителями, не имеет ничего общего с новогодними подарками, которые получали льготники от министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области. В пакет были насыпаны черви, похожие на те, которые продаются в специализированных рыболовных магазинах. Подобные действия со стороны граждан наводят на мысль о спланированной провокации, направленной на дискредитацию областных властей, - сказала начальник отдела по работе с обращениями граждан управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике Елена Сорокина.

Позже сотрудниками отдела по работе с обращениями граждан у входа в здание были обнаружены рассыпанные черви.

- Мы обнаружили прямо у двери на полу червей. Создается ощущение, что в новогодний подарок их насыпали прямо там, - пояснила Елена Сорокина.

В связи с происшествием был вызван наряд полиции. Сотрудники произвели осмотр места происшествия. Начаты следственные действия. Пакет и его содержимое передан на экспертизу.