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Иркутскэнерго прокомментировало запрет въезда на плотину ГЭС

12 января 2017
Фото https://yaidu.ru/read/entertainment/20291/

Въезд грузового транспорта на плотину ГЭС в Иркутске запретят, об этом накануне сообщила пресс-служба администрации города Иркутска. До 31 января с обеих сторон плотины будут установлены дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Это будет сделано в соответствии с решением антитеррористической комиссии Иркутской области для обеспечения необходимых мер безопасности.

В пресс-службе ПАО «Иркутскэнерго» так прокомментировали новость: ««Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 458 от 05 мая 2012 года, предписано, что «сквозной проезд автомобильного грузового и общественного транспорта грузоподъемностью более 3,5 тонн по плотине (дамбе) гидротехнического сооружения должен быть исключен». Это требование обязательно для всех гидротехнических сооружений страны.

Запрет на въезд грузовых автомобилей не затрагивает существующие маршруты городского пассажирского транспорта.

Аналогичная ситуация с автодорогой и железнодорожным проездом на плотине Братской ГЭС находится в стадии дополнительной проработки, т.к. альтернативного проезда в Братске в настоящее время не существует».


/ СИА /




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