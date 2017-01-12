Новости

Иркутская область и Республика Бурятия предлагают сократить количество запретов для земель внутри особо охраняемых природных территорий

Актуальные проблемы сохранения озера Байкал, биологического и ландшафтного разнообразия Байкальской природной территории обсуждались накануне на рабочем совещании, которое провел Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в поселке Танхой Кабанского района Республики Бурятия.

Как рассказал заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, наш регион и Бурятия выдвинули предложения по возможному решению ряда обсуждавшихся вопросов. Так, власти Приангарья остро обозначили проблему оборота земель сельскохозяйственного назначения, находящихся внутри особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Байкало-Ленского заповедника и Прибайкальского национального парка, которые входят в структуру федерального учреждения «Заповедное Прибайкалье».

Коллизия заключается в том, что внутри этих ООПТ, где законодательно крайне ограничена любая хозяйственная деятельность, находится 112 тыс. га земель сельхозназначения, Там исторически проживают и работают люди. Согласно федеральному законодательству, фактически они живут на землях, изъятых из оборота, и население не имеет право на приватизацию и аренду участков, а местные власти – на оформление каких-либо земельных сделок. Такая же проблема существует у жителей Тункинского района Бурятии.

Правительство Иркутской области предлагает ввести такие земли в государственный кадастр недвижимости как зоны с особыми условиями использования, уменьшающими количество запретов и ограничений.

Также на совещании Виктор Кондрашов сообщил, что Иркутская область берет на себя обязательства по проектированию селезащитных сооружений в районе Байкальска. В случае схода селей они защитят Байкал от попадания в озеро хранящихся в шламонакопителях миллионов тонн разнообразных токсичных отходов бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Что касается выбора технологии рекультивации этих отходов, то данный вопрос решено обсудить с Сергеем Донским в конце текущего месяца.

Представители Приангарья и Бурятии обозначили перед федеральным министром общие проблемы. Среди них – необходимость перевода угольных котельных, находящихся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, на альтернативные экологически чистые виды топлива. Было высказано общее мнение, что предлагаемый Росрыболовством запрет на вылов омуля не даст нужного результата. По мнению главы Республики Бурятия Вячеслава Наговицына, восстановить популяцию байкальского эндемика можно в течение 3-5 лет, если обеспечить нормальный процесс по рыборазведению и его контролю со стороны государства.

Участники совещания обсудили предстоящие мероприятия начавшегося в России Года экологии. Для Иркутской области они связаны с завершением строительства полигона твердых бытовых отходов в Казачинско-Ленском районе, реконструкцией очистных сооружений правого берега в городе Иркутске, техническим перевооружением котельной в Свирске, берегоукреплением реки Китой в районе Ангарска, строительством канализационных очистных сооружений в поселке Усть-Ордынский, демеркулизацией цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском, реализацией пилотного проекта по чипированию заготавливаемой древесины, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.