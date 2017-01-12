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В Бодайбо бывшая заведующая станции по борьбе с болезнями животных подозревается в присвоении четверти миллиона рублей

В Бодайбо выявлен факт присвоения и растраты вверенных денежных средств бывшей заведующей одного из филиалов областного учреждения.

Установлено, что в период времени с июля по август 2016 года 35-летняя жительница города Бодайбо, используя свое служебное положение, путем присвоения, совершила хищение денежных средств из кассы в сумме 120 000 рублей. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сыщиками был установлен факт растраты вверенной ей денежных средств в сумме около 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По указанным фактам следователями межмуниципального отдела полиции возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.