Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов с 16 января 2017 года:

1.1. Выдача наличных денежных средств со счетов и вкладов:

1.1.1. в сумме свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей РФ - производится при условии осуществления их предварительного заказа до 12 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню снятия;

1.1.2. в сумме свыше 15 000 (Пятнадцати тысяч) долларов США, либо свыше 15 000 (Пятнадцати тысяч) Евро, а также независимо от суммы по прочим иностранным валютам - производится при условии осуществления их предварительного заказа за 3 (Три) рабочих дня до снятия, включая день заказа.

При условии отсутствия на счетах/вкладах заказываемой суммы денежных средств заказ не осуществляется.

1.2. При выдаче наличных денежных средств со счета в иностранной валюте, целая часть запрашиваемой Клиентом суммы выдается в валюте счета, дробная часть (центы, евро-центы), а также монеты иностранных государств, выдаются в рублях РФ по курсу Банка России, установленному на день выдачи.