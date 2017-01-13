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Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов с 16 января 2017 года13 января 2017
Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов с 16 января 2017 года:
- Перевод остатка денежных средств, в связи с закрытием счета физического лица, в отношении которого введена процедура банкротства осуществляется без взимания комиссии.
- Изменено условие выдачи наличных денежных средств со счетов и вкладов, в части размера суммы необходимой для предварительного заказа денежных средств.
|No
|Наименование услуги
|Примечания
|Операции с наличными средствами и чеками
|1.
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Выдача наличных денежных средств со счетов и вкладов
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1.1. Выдача наличных денежных средств со счетов и вкладов:
1.1.1. в сумме свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей РФ - производится при условии осуществления их предварительного заказа до 12 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню снятия;
1.1.2. в сумме свыше 15 000 (Пятнадцати тысяч) долларов США, либо свыше 15 000 (Пятнадцати тысяч) Евро, а также независимо от суммы по прочим иностранным валютам - производится при условии осуществления их предварительного заказа за 3 (Три) рабочих дня до снятия, включая день заказа.
При условии отсутствия на счетах/вкладах заказываемой суммы денежных средств заказ не осуществляется.
1.2. При выдаче наличных денежных средств со счета в иностранной валюте, целая часть запрашиваемой Клиентом суммы выдается в валюте счета, дробная часть (центы, евро-центы), а также монеты иностранных государств, выдаются в рублях РФ по курсу Банка России, установленному на день выдачи.
Более подробную информацию Вы можете получить в офисах банка и по телефону круглосуточной справочной службы: +7 (800)100-33-22 и +7 (495) 729-55-55
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