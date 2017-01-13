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Сбербанк приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам ПАО "ИнтехБанк"

ПАО Сбербанк объявлено одним из победителей конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "ИнтехБанк".

С 12 января 2017 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам) и вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности в уполномоченных подразделениях.

При этом выплаты вкладчикам ПАО "ИнтехБанк", проживающим в г Казане, г. Альметьевске, г. Елабуге, г. Зеленодольске, г. Набережных Челнах, г. Нижнекамске, г. Москве, г. Санкт-Петербурге ПАО Сбербанк осуществляет совместно с ПАО «АК БАРС» БАНК и ВТБ 24 (ПАО). Распределение вкладчиков между банками-агентами в данных городах осуществляется в зависимости от начальной буквы фамилии вкладчика:

№ п/п Место жительства вкладчика Начальная буква фамилии вкладчика Банк-агент 1 г. Казань, г. Альметьевск, г. Елабуга, г. Зеленодольск, г. Набережные Челны, г. Нижнекамск, г. Москва, г. Санкт-Петербург А-С, A-Z ПАО Сбербанк Т-Х ВТБ 24 (ПАО) Ц-Я ПАО «АК БАРС» БАНК 2 Населенные пункты,

не указанные в пункте 1 настоящей таблицы Все буквы ПАО «АК БАРС» БАНК

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать» http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/payment_compens/.

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Таким образом, если вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имел несколько вкладов (счетов) в ПАО "ИнтехБанк", возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.