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Братчанин подделал документы, чтобы не платить алименты

Фото: t4.ftcdn.net

Гражданин К. представил судебному приставу-исполнителю Братского межрайонного отдела судебных приставов по организации принудительного исполнения УФССП России по Иркутской области поддельные документы о своем заработке с целью перерасчета выплаты алиментов не по среднероссийской зарплате, а исходя из фактического дохода, а также фиктивную справку о трудоустройстве.

Согласно предоставленным документам, у неговыходила переплата по алиментам.

Установив в действиях мужчины факт использования подложных документов, судебный пристав составил рапорт об обнаружении признаков состава преступления.

После проведения дознавателем структурного подразделения Управления доследственной проверки материалы с рапортом направлены в отдел полиции, где в отношении гражданина К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ и квалифицируемого как использование заведомо подложного документа, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.