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Житель Иркутской области похитил 1 млн 600 тысяч при покупке квартиры

Следственный комитет г. Ангарска завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мошенника. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием похитил у ангарчанина более 1 млн 600 тысяч рублей при совершении сделки купли-продажи квартиры, расположенной в одном из домов 7 микрорайона г. Ангарска.

Кроме того, обвиняемый, являясь ответчиком по исковому заявлению владельца квартиры о принудительном заключении с ним основного договора купли-продажи, предоставил в Ангарский городской заведомо подложный договор купли-продажи квартиры, тем самым совершив фальсификацию доказательств по гражданскому делу.

Сейчас обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора г. Ангарска и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.