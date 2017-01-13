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В Иркутске задержан хакер, оставивший без средств 9 россиян

Фото: sputnik.ru

Иркутские полицейские задержали 35-летнего иркутянина, который подозревается в мошеннических действиях, совершённых посредством мобильной услуги управления банковскими счетами.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, жертвами задержанного стали 9 человек из Омской, Ростовской и Астраханской областей, Камчаткого и Краснодарского края и других субъектов страны. В октябре минувшего года в полицию поступили многочисленные сообщения от граждан о несанкционированном списании денег с их банковских карт.

В ходе расследований правоохранители установили, что все преступления имеют одинаковый почерк и механизм, отличительная особенность которых состоит в том, что злоумышленники подключали к банковским картам потерпевших услугу так называемого «мобильного банка», и после этого списывали их сбережения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сыщиками, удалось установить, что предполагаемый преступник находится и действует на территории Иркутска. В декабре сотрудниками отдела полиции №2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» подозреваемый был задержан.

Им оказался 35-летний иркутянин с двумя высшими техническими образованиями, хорошо владеющий различными компьютерными программами. Как оказалось, он размещал в Интернете объявления об оказании финансовой помощи гражданам. Пользователи, которые нуждались в средствах, обращались к автору объявлений за услугами займа. Обязательным условием было сообщение займодателю конфиденциальных данных банковских карт и персональных данных владельца карты. Затем предполагаемый аферист подключал к их телефонам услугу «мобильный банк» и списывал деньги.

В ходе обыска, проведённого в квартире мужчины, оперативники обнаружили и изъяли несколько ноутбуков и планшетных компьютеров, десятки сотовых телефонов и банковских карт, более сотни сим-карт различных операторов связи.

В настоящее время следственными органами ОВД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество». Мужчина заключен под стражу. Сложностью в расследовании преступлений выступил тот факт, что задержанный в качестве жертв выбирал жителей других регионов страны, надеясь на то, что таким образом он останется инкогнито.