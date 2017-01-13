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Роботы-юристы заменят три тысячи работников Сбербанка

В 2017 году Сбербанк «высвободит» примерно 3 тысячи рабочих мест благодаря внедрению роботов-юристов, сообщил Вадим Кулик, заместитель председателя правления банка. Однако это вовсе не означает грядущих сокращений персонала.

По словам банкира, в последнем квартале 2016 года Сбербанк запустил робота-юриста, который сам может писать исковые заявления.

Кулик заявил, что, благодаря этому внедрению, почти все иски, которые пишутся в банке по физлицам, в течение первого полугодия 2017 года полностью перейдут на роботов-юристов.

Однако это не означает, что все сотрудники, рание занимавшиеся этой работой, будут уволены. Кулик пообещал, что они попадут под программу переобучения.

«Если мы не найдем, как их переобучить, то дальше начнутся сокращения», — уточнил зампредправления Сбербанка.

О возможном сокращении персонала в связи с переходом Сбербанка в цифровую плоскость говорил и глава банка Герман Греф. В начале декабря Греф на встрече с сотрудниками «Открытый диалог» говорил, что внедрение технологий искусственного интеллекта повлечет «очень существенное» сокращение call-центров, подчеркивая при этом, что банк рассмотрит возможность внедрения программ переподготовки, чтобы сотрудники сохранили рабочие места, пишет РБК.

В 2017 году Сбербанк планирует сократить 8% персонала в связи с ростом числа пользователей дистанционных каналов. Сбербанк прогнозирует, что к 2018 году 30–35% доходов ему будет приносить цифровой банкинг.

Греф отмечал, что в рамках создания цифровой экосистемы «вокруг» Сбербанка планируется создавать «большое количество малых бизнесов», в которые постепенно будут переходить сотрудники банка.