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«Все изменилось»: второе полугодие 2016-го стало переломным для потребительского кредитования

Потребительское кредитование в Байкальском банке Сбербанка показало рост по итогам 2016 года. Об этом рассказал на пресс-конференции председатель Байкальского банка Анатолий Песенников.

2016 год для банковской розницы, по словам Анатолия Песенникова, прошел в несколько этапов. Так, в первом квартале продолжались негативные тенденции 2015 года: «Мы видели стратегию физических лиц на сбережение, а не потребление. У нас был отток по потребительскому кредитованию и небольшое увеличение остатков по ипотеке».

Во втором квартале физлица начали менять стратегию поведения: привлечение средств несколько замедлилось, а падение остатков по кредитам – остановилось.

«Второе полугодие стало переломным, все изменилось, – рассказал Анатолий Песенников. – Рынок стал чувствовать себя уверенней. Значительно увеличились остатки по ипотеке, улучшились показатели по потребительскому кредитованию. Однако и от сбережения многие клиенты также не отказались».

В итоге Байкальскому банку удалось показать почти 11%-й рост по остаткам вкладов (до 27,5 млрд рублей) и более чем 4%-й рост по остаткам срочной задолженности (до 228 млрд рублей), доля банка на рынке потребительского кредитования в Байкальском регионе достигла почти 50%. Портфель банка по жилищному кредитованию вырос на 10%. За год было выдано ипотечных кредитов на сумму 25 млрд рублей. 20% от общего объема выданной ипотеки пришлось на кредиты с господдержкой.

«Мы увидели, что для людей текущая экономическая ситуация стала более понятной, предсказуемой, рынок вернулся к обычным позициям», – отметил Анатолий Песенников.

Фото А. Федорова

Сложившиеся тенденции, по его мнению, продолжатся в 2017 году: «Не будет взрывного роста по потребительской стратегии и не будет остановки стратегии сбережения, – поделился председатель Байкальского банка. – Мы предполагаем умеренный рост по кредитованию физлиц и не останавливаемся с точки зрения увеличения остатков по вкладам».

Потребительское кредитование по итогам года, может показать рост на уровне 5-7%. Исключение, по словам Анатолия Песенникова, составит ипотека – она продолжит расти прежними темпами, на уроне 10%.

«Чтобы ждать взрывного роста кредитования, нужен взрывной рост экономики, а его пока не предвидится», – пояснил председатель Байкальского банка.