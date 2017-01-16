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«Черные лебеди»-2017. Каких угроз ждать инвесторам?16 января 2017
Фондовый рынок порадовал инвесторов отличными результатами в 2016 году. Каким будет наступивший, 2017-й? Каких угроз и рисков стоит опасаться? О возможных «черных лебедях» портал SIA.RU спросил у экспертов рынка.
Роман Ткачук, старший аналитик Альпари:
– По определению Насима Талеба, «черный лебедь» – непредсказуемое и значимое по масштабам последствий событие. Предсказать их появление довольно сложно, но постараемся понять – откуда может «подуть ветер».
Прежде всего, обращают на себя внимание пузыри на кредитном рынке и рынке недвижимости Китая. Если они лопнут, то это будет иметь масштабные последствия, как для экономики Поднебесной, так и для мира.
Впрочем, о необходимости «сдутия» этих пузырей говорят уже не первый год, но пока они лишь продолжают надуваться.
Из других факторов роста отметим усилившиеся центробежные силы в Европе. Этот год в Европе выборный (в марте выборы пройдут в Нидерландах, в мае – во Франции, в августе – в Германии, парламентские выборы пройдут и в Италии). Если баланс сил качнётся в сторону евроскептиков, возможны сюрпризы. Кроме того, пройдут референдумы о независимости в Каталонии и Шотландии. Пока до конца непонятно, чего ждать от Дональда Трампа в кресле президента США. Возможны сюрпризы в экономической политике, а также новые торговые войны – это нервирует рынки.
Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «ФИНАМ»:
– Среди «черных лебедей» выделю риски возобновления конфликта на Украине и ужесточения взаимных санкций. Также нельзя забывать о долговых проблемах развитых стран, которые могут обостриться на фоне повышения ставок Центробанка.
Эдуард Семёнов, директор Иркутского филиала БКС Премьер:
– Основные риски могут быть связаны с рынком нефти и геополитикой, но причины потенциально негативных движений представляют собой «черных лебедей», предсказать которые невозможно.
Так, на настроениях инвесторов и движении котировок могут существенно отразиться результаты грядущих в этом году выборов во Франции, Нидерландах, Германии и др. странах ЕС.
Недавний пример США показал, что мнение избирателей может пойти вразрез с ожиданиями и прогнозами политтехнологов.
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