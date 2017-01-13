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Бывшего директора Байкальского общества архитекторов и инженеров обвиняют в растрате 6,8 млн рублей

Прокуратурой Кировского района г. Иркутска в ходе проверки деятельности ассоциации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» выявлены многочисленные нарушения требований исполнения градостроительного законодательства и законодательства в сфере саморегулирования.

По результатам проверки в суд было направлено 4 дела об административных правонарушениях по ч.ч. 1,2 ст. 14.52 КоАП РФ (нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации). Все дела рассмотрены, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Исполнительному директору объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства при формировании компенсационного фонда ассоциации.

Руководителю коллегиального органа ассоциации внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения исполнительный директор уволен.

Помимо этого, прокуратура района установила, что исполнительный директор ассоциации, наделенный правом единственной подписи в платежных поручениях и других финансовых документах, присвоил денежные средства, принадлежащие ассоциации, на сумму более 6,8 млн рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям бывшего исполнительного директора ассоциации.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.