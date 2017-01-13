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На «Народные инициативы» в Иркутской области в 2017 году выделят 300 млн рублей

В 2016 году в рамках проекта «Народные инициативы» в городских округах и поселениях Иркутской области было реализовано более 1,2 тыс. мероприятий. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

По предварительным итогам, на цели «Народных инициатив» за 2016 год муниципалитетам перечислили 298,6 млн руб. В рамках проекта в 56 МО была закупленаспецтехника (мусоровозы, запчасти для водовозных машин, машины для уборки улиц, навесное оборудование), проведены благоустройства территорий, в 173 отремонтировали и благоустроили Дома культуры и библиотеки, приобрели светозвуковое оборудование, сценическую одежду и мебель для клубов, в 79 оборудовали детские игровые и спортивные площадки.

В 64 муниципальных образованиях региона обеспечили первичную пожарную безопасность. В 89 городских округах отремонтировали и оснастили школы и детские сады.

Кроме того, отремонтированы водонапорные башни, колодцы, летние водопроводы, пробурены скважины в 128 населенных пунктах. В 125 населенных пунктах Иркутской области осуществлены ремонт и закупка оборудования для уличного освещения.

В 2017 году реализация проекта «Народные инициативы» продолжится. На эти цели в областном бюджете на 2017 год предусмотрено 300 млн руб. В настоящее время формируется необходимая нормативно-правовая база, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.