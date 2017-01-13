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В Иркутской области проданы первые 55 электронных полисов ОСАГО

С 1 января 2017 года все страховщики обязаны продавать полисы ОСАГО в электронном виде. В Иркутской области за первую неделю 2017 года было продано 55 электронных полисов ОСАГО. В целом по Сибирскому федеральному округу за указанный период было реализовано 880 полисов.

Как сообщает Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, страховщики по желанию могли продавать полисы ОСАГО в электронном виде еще с середины 2015 года. По инициативе Банка России в законодательство были внесены поправки, согласно которым все страховые компании, начиная с 2017 года обязаны заключать договоры ОСАГО через Интернет. При этом в соответствии с установленными Банком России требованиями страховщики должны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов.

– Онлайн-продажи полисов ОСАГО позволят автовладельцам сэкономить время в очередях, избежать необоснованного отказа страховых организаций от заключения договора и навязывания дополнительных услуг,

– отмечает управляющий Отделением Иркутск Сергей Андреев. – Процедура оформления электронного полиса ОСАГО несложная, не займет много времени, потребует тех же документов, что и для покупки в офисе страховой компании. Главное – правильно и аккуратно заполнить заявление на страхование.

При возникновении проблем с заключением электронного договора ОСАГО можно направить обращение в электронном виде через «Интернет-приемную» на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Также жители Иркутской области могут письменно обратиться в Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 16.