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Промсвязьбанк стал лучшим банком в России в сфере торгового финансирования

Промсвязьбанк признан лучшим на рынке международного торгового финансирования в России по версии Euromoney. Всемирно известный финансовый журнал Euromoney со штаб-квартирой в Лондоне опубликовал результаты исследования рынка торгового финансирования.

Результаты исследования Trade Finance Survey 2017 основаны на опросе более 4000 компаний из разных стран мира. Участники исследования выбрали лучших провайдеров услуг торгового финансирования, что позволило составить рейтинги по странам и продуктам.

«В 2016 году Промсвязьбанк реализовал сделки с контрагентами из более чем 50 стран, на общую сумму более 2,3 млрд США, — комментирует заместитель руководителя корпоративного блока Промсвязьбанка Александр Мещеряков. — Мы поддерживаем российские компании при выходах на зарубежные рынки, даже самые экзотичные, можем с нуля выстроить систему расчетов для защиты интересов клиентов, помочь в процессе переговоров с заказчиками или продавцами, постоянно увеличиваем количество партнеров-зарубежных финансовых институтов на тех рынках, куда выходят наши клиенты. Нам очень приятно, что наши услуги получили столь высокую оценку со стороны бизнес-сообщества».



Euromoney — международный журнал о банковском секторе, финансах и рынках капитала. Аудитория издания включает топ-менеджмент крупных компаний, инвесторов, представителей финансового сектора из более чем 100 стран. Euromoney регулярно проводит исследования банковского рынка и составляет рейтинги, которые считаются наиболее авторитетными в отрасли.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru

