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Погрузка на ВСЖД в декабре 2016 года выросла на 20%, по итогам года снизилась на 1%

13 января 2017

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в декабре 2016 года достигла 5,8 млн тонн, что на 20,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

Рост стал возможным благодаря увеличению показателей погрузки каменного угля – на 60,3%, бумаги – на 23,4%, цветных металлов – на 13,3%, нефтяных грузов – на 12,1% и химикатов - на 5,8%.

За 12 месяцев 2016 года на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 63,5 млн тонн различных грузов, что на 1% ниже показателя 2015 года.

В 2016 году отмечен рост погрузки бумаги – на 19,8%, строительных грузов – на 13,4%, цветных металлов – на 6,6%, предприятий лесопромышленного комплекса – на 2,9% и каменного угля – на 2,8%. Снижение зафиксировано по таким грузам, как: химикаты – на 27,2%, нефтяные грузы – на 10,3%, железная руда – на 9,2% и промышленное сырье – на 8,4%.

Грузооборот за 12 месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,9% и достиг 237,6 млрд ткм.


/ СИА /




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