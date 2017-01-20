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25 января БКС Премьер приглашает иркутских инвесторов на встречу клуба «Премьер-Экспресс»

25 января БКС Премьер проведет встречу клуба «Премьер-Экспресс». Формат встреч подразумевает обсуждение различных финансовых тем в комфортной обстановке за чашечкой свежего кофе. Беседы затрагивают области бизнеса и личных финансов, тенденций на рынках, эффективных стратегий сохранения капитала и его приумножения, инструментов защиты личных сбережений.

Дата: 25 января 2017 года, 11.00

Место: отель «Марриотт», ул. Чкалова 15

Спикер / модератор: Эдуард Семёнов

Стоимость: бесплатно

Регистрация: (3952) 40-60-80, (3952) 20-22-52