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Доллар меньше 60: что дальше?

Рубль в начале года преодолел психологически важную отметку в 60руб/$ на фоне притока иностранного капитала в российский долговой рынок. Ослабление доллара на мировом рынке из-за неопределенности по поводу экономической политики Д.Трампа также играет в пользу крепкого рубля, отмечают аналитики "Альфа-Банка.

Доллар слабеет на фоне неопределенности экономической политики США

Эйфория по поводу перспектив укрепления доллара постепенно проходит. Чем больше проходит времени с момента избрания Д.Трампа, тем больше вопросов возникает по поводу его способности реализовать все те обещания, которые создали позитивные настроения на рынках. Американская валюта укреплялась в начале недели в ожидании деталей новой экономической политики, но на вчерашней пресс-конференции г-н Трамп говорил лишь о повышении налогов для компаний-импортеров и ушел от обсуждения вопросов торговли и налогов. Невнятность политики нового президента генерирует неопределенность по поводу действий ФРС:сохранение взвешенной бюджетной политики может заставить ФРС отказаться от агрессивного повышения ставки, особенно с учетом того, что, согласно протоколу декабрьского заседания, руководители ФРС скорее исповедуют осторожный подход к повышению ставки, а создание рабочих мест в декабре оказалось несколько ниже ожиданий (156 тыс. против 175 тыс.прогнозных). В итоге, индекс доллара (DXY) вчера упал на 1,2% до отметки 101,4.

Фунт под давлением

Фунт стерлингов в среду пробил важный уровень поддержки 1,208и обновил минимум 2017 г., достигнув отметки 1,204. Слабость британской валюты объяснялась возросшими опасениями инвесторов касательно варианта “жесткого Brexit”. В результате британская валюта оставалась под давлением, практически игнорируя хорошие данные по изменению объема промышленного производства Великобритании за ноябрь (+2% г/г при прогнозе +0,6% г/г). Лира и песо слабеют: Основными кандидатами для игры на понижение в сегменте валют развивающихся рынков сейчас являются турецкая лира (потеряла 11% к доллару с начала года) и мексиканский песо (потерял 6%). Основным медвежьим фактором для лиры является политическая нестабильность и теракты в Турции, а для песо – негативный настрой будущего президента США Дональда Трампа касательно миграционной и экономической политики относительно Мексики.

Эффект «ОПЕК» отыгран, рынок нефти боится новостей из США

Несмотря на то, что на рынке отмечаются первые признаки соблюдения соглашения ОПЕК, достигнутого в 2016 г. по сокращению добычи (Саудовская Аравия и Россия заявили о начале сокращения добычи), внимание участников рынка переместилось на увеличение добычи со стороны Ливии, Нигерии и США. Инвесторы опасаются, что администрация Дональда Трампа может начать распродавать стратегические запасы нефти США и стимулировать сланцевую отрасль с помощью налогового маневра. В результате, в среду цена нефти марки Brent на минимуме достигала отметки 53,60.

Рубль преодолел психологически важную отметку в 60 руб./$

Российский рубль в начале 2017 г. преодолел психологически важную отметку в 60руб./$, чему способствовал сильный интерес иностранных инвесторов к российским ОФЗ, отражающий ожидания смягчения режима санкций против России. Психологическую поддержку валюте оказала и сделка по продаже 19,5% пакета акций Роснефти иностранным инвесторам. Однако внутренние макропоказатели России не дают повода для такого значительного оптимизма. Во-первых, несмотря на пополнение российского бюджета благодаря «приватизации» Роснефти на сумму около 700 млрд рублей, объем Резервного фонда на конец 2016 года снизился до 972 млрд рублей, суммы, которую Минфин прогнозировал в течение всего 2016 года, то есть дополнительные поступления в бюджет пошли на дополнительные траты. Во-вторых, российские банки испытывают дефицит валютной ликвидности, и в конце декабря 2016 г. ЦБ РФ даже пришлось увеличить валютное кредитование банков на 4,4 млрд долл. США. Торговый диапазон ближайшей недели нам представляется как 58,00 –62,00.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка