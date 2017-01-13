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Иркутская нефтяная компания увеличила в 2016 году добычу сырья на 39%

Фото http://www.irkutskoil.ru

Добыча жидкого углеводородного сырья (УВС) на месторождениях группы компаний ИНК в 2016 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 39% до 7,8 млн тонн.

Накопленный объем добычи с начала освоения месторождений по группе компаний ИНК в начале января 2017 года составил 26 млн тонн. Планы по объемам добычи на 2017 год сопоставимы с показателем 2016 года.

В прошлом году проходка в эксплуатационном и поисковом бурении на лицензионных участках и месторождениях группы компаний ИНК превысила 400 тыс. метров, что сопоставимо с показателями прошлого года. Самая быстрая скважина в 2016 году глубиной 2782 метров была пробурена за 21 день бригадой бурения №7 ООО «ИНК-Сервис».

Объем налогов и платежей, перечисленных группой в консолидированный бюджет Иркутской области в 2016 году составил более 11,1 млрд рублей (против 6,7 млрд рублей в 2015 году, 4,9 млрд рублей в 2014 году и 3,8 млрд рублей в 2013 году). Таким образом, доля ИНК в общих доходах бюджета региона по итогам прошедшего года по предварительным данным превысит 9%.

В 2016 году ИНК направила 85 млн рублей на реализацию социальных проектов в Иркутской области и Якутии. На эти средства было проведено 66 мероприятий. За последние 5 лет затраты компании на финансирование социальных проектов выросли в 3,7 раза.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) образовано 27 ноября 2000 года. ИНК включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 24 лицензионных участках в Восточной Сибири.