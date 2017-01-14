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В Ангарске эвакуаторщик увез машину с двумя малолетними детьми

В Ангарске полицейские разбираются в обстоятельствах эвакуации легкового автомобиля с малолетними детьми. Инцидент произошёл около двух часов дня 13 января на въезде в город нефтехимиков около крупных торговых магазинов.

По предварительным сведениям, водитель на автомобиле «Тойота Виш» припарковался в зоне действия дорожных знаков «Стоянка для инвалидов» и «Работает эвакуатор», после чего оставил машину. В салоне иномарки, задние стекла которой были затонированы, на третьем ряду в детских удерживающих устройствах находились две девочки 4-х и 6-летнего возраста. Транспортное средство нарушителя правил дорожного движения было эвакуировано на штраф-площадку. Известно, что мужчина с детьми и супругой прибыл из Усолья-Сибирского за покупками. По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам будем дана правовая оценка всем участникам событий. Дети не пострадали и возвращены родителям, которые в свою очередь привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.