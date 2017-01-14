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СК Иркутской области начал доследственную проверку закупок новогодних подарков

11 января 2017 года в средствах массовой информации был опубликован материал о сомнительных закупках новогодних подарков Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. По данному факту региональным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при заключении контрактов на поставку новогодних подарков (сладких наборов) для детей из социально незащищенных семей в 2016 году.

В настоящее время следователями СКР проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.