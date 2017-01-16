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Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» проводит акцию на отправление денежных переводов в Азербайджан и Казахста

ПАО «Дальневосточный банк» сообщает о маркетинговой акции по установлению специального тарифа в период с 15 января 2017 г. по 31 мая 2017 г. на отправление денежных переводов по системе денежных переводов «Золотая Корона» в Азербайджан (переводы до 50 000 рублей/ 2 000 $) и Казахстан: плата на отправление переводов в указанном направлении будет составлять 0,75 %.