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Банк «Солидарность» продлил акцию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Банк «Солидарность» продлил Акцию со специальными условиями по открытию расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – клиентам банков, у которых отозвана лицензия или приостановлено проведение платежей.

Согласно условиям Акции Банк «Солидарность» предлагает бесплатное открытие расчетного счета, бесплатное заверение всех учредительных документов клиента.

Открытие расчетного счета в рамках акции производится на следующий рабочий день после подачи заявления и предоставления полного пакета документов.

Срок действия акции с 10.01.2017 по 28.02.2017 г.