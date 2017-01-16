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Герман Греф выступил на Гайдаровском форуме

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в экспертной дискуссии «Технологические сдвиги и экономическая динамика: что происходит на самом деле?» на Гайдаровском форуме.

«Экономика и технологии неотделимы друг от друга, — подчеркнул Герман Греф. — В будущем мы придём к перманентному технологическому сдвигу, что приведёт к постоянному прогрессу: не количественному, а качественному».

В дискуссии также приняли участие глава РОСНАНО Анатолий Чубайс, директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров и руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов. Её модератором выступил Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, одно из крупнейших мероприятий по экономической тематике в России. В этом году форум проходит 12–14 января. Организаторы форума — РАНХиГС, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).