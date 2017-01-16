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В Иркутской области воры похитили более 5 млн рублей из лесозаготовительной организации (видео)

Полицейские раскрыли дерзкое ограбление в Тайшетском районе Иркутской области, задержали предполагаемых преступников и вернули потерпевшему более 5 миллионов рублей.

11 января в дежурную часть полиции поступило заявление о краже денег, принадлежащих организации, по заготовке древесины в районе поселка Новобирюсинский. Установлено, что в дневное время в помещение фирмы вошли двое мужчин, и, урожая кассиру ножом, они заставили его передать содержимое сейфа. Получив крупную денежную сумму, налетчики скрылись с места происшествия, обездвижив и заперев единственного свидетеля в бытовке.

Получив информацию о происшествии, сотрудники полиции составили ориентировку с описанием внешности налетчиков, подключив к раскрытию преступления сыщиков уголовного розыска и наряды наружных служб. Вскоре оперативный дежурный отдела МВД России по Тайшетскому району получил сигнал от инспекторов ГИБДД, работавших в районе п. Коновалова.

Они задержали такси, в салоне которого находились двое граждан, подходящих под описание разыскиваемых лиц. Во время досмотра полицейские обнаружили у них более 5 миллионов рублей, объяснить происхождение которых мужчины не смогли.

Доставленные в ОВД подозреваемые возраста 25-26 лет в дальнейшем дали признательные показания.

В ходе расследования полицейские изъяли одежду, а также орудие преступления, спрятанные недалеко от места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Грабители заключены под стражу.

По данному факту следственными органами отдела МВД России по Тайшетскому району возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой, совершенный в особо крупном размере» и предусматривающей наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет.

Видео с официального сайта ГУ МВД России по Иркутской области: