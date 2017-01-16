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Росгеология обнаружила месторождение питьевых подземных вод в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

«Иркутскгеофизика» обнаружила месторождение питьевых подземных вод для водоснабжения села Казачинское - административного центра Казачинско-Ленского района Иркутской области.

Населенный пункт расположен на правом берегу р. Киренги. Его водоснабжение осуществляется в основном за счет поверхностных вод, качество которых в весенне-летний период стабильно не отвечает нормативным требованиям по органолептическим, бактериологическим и другим показателям. Поэтому в это время года используются децентрализованные подземные водоисточники - колодцы, одиночные скважины, для которых невозможно организовать зону санитарной охраны.

Из-за этого на всех водозаборных сооружениях, расположенных в границах села, фиксируется загрязнение соединениями азота и органическими веществами.

Для выявления подземного источника питьевого водоснабжения в период 2015-2016 гг. вблизи села Казачинское на трех участках специалисты «Иркутскгеофизики» провели поисковые геологоразведочные работы. Исследована площадь 5 км2. Перед геологами стояла цель обнаружить источник с запасами в количестве 1,2 тыс.м3/сут по категории С1.

Питьевые воды хорошего качества и в необходимом объеме были выявлены лишь на одном участке из трех. Он полностью находится в пределах водоохраной зоны реки Киренги. Санитарная и экологическая обстановка на нем хорошая, природное качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03, сообщает пресс-служба АО «Росгеология» – «РГ-информ».

Выявленный перспективный участок гидрогеологи «Иркутскгеофизики» предложили назвать Казачинским месторождением питьевых подземных вод. Его запасы оценены и поставлены на государственный баланс.

Поисково-оценочные работы выполнялись подразделением общества - Иркутским территориальным центром государственного мониторинга геологической среды Ангарской геологической экспедиции в рамках госконтракта, заключенного между Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу и АО «Росгеология».