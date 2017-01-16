Новости

3,8 млн рублей долга вернула администрация г. Черемхово Иркутской области предпринимателю

Фото: googleusercontent.com

Прокуратура г. Черемхово проверила заявление руководителя ООО «Управляющая компания «Теплосервис плюс» о невыполнении администрацией города обязательств по исполненным муниципальным контрактам.

Установлено, что администрация г. Черемхово задолжала предпринимателю более 2,5 млн рублей по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту городского уличного освещения, заключенному в 2013 году.

Кроме того, предприятию не было уплачено 700 тыс. рублей за проведение энергетического обследования 17 муниципальных учреждений.

Общая сумма задолженности местного бюджета перед ООО «УК «Теплосервис плюс» составила более 3,8 млн рублей.

Предприниматель обращался в Арбитражный суд, однако администрация города долгое время не исполняла вступившие в законную силу решения суда, объясняя это отсутствием средств в бюджете города.

Прокуратурой внесены представления мэру и руководителям муниципальных учреждений Черемхово. По результатам их рассмотрения администрацией города был составлен график погашения задолженности.

Также руководитель предприятия обратился к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, который направил мэру г. Черемхово заключение с просьбой восстановить права предпринимателя, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

В настоящее время задолженность перед предпринимателем погашена в полном объеме.