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300 тысяч рублей за 50 часов. Житель Иркутской области рассчитался с алиментами с помощью обязательных работ

Фото: zvezda-r.ru

У 35-летнего жителя г. Тулуна Иркутской области за два с половиной года образовалось более 300 тыс. рублей задолженности по алиментам. В связи с этим судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35. прим. 1 КоАП РФ.

Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 50 часов обязательных работ. На протяжении положенного времени должник занимался благоустройством родного города.

Отработанные часы фиксировались в табеле учета рабочего времени.

Судебный пристав осуществлял контроль исполнения данного вида наказания, после чего исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, пишет пресс-служба УФССП России по Иркутской области.