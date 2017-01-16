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Новым общественным представителем бизнес-омбудсмена в Иркутской области стала Дина Гольменко

Общественным представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутске назначена Дина Гольменко.



Дина Валерьевна Гольменко в 2009 году окончила Байкальский государственный университет экономики и права. С 2008 по 2014 годы работала заместителем генерального директора предприятия, специализирующегося на содержании многоквартирных домов и проведении текущего ремонта. По результатам ежегодного рейтингового анализа оно было признано одним из лучших в регионе.

В 2015 году вместе с группой единомышленников Дина Гольменко создала управляющую компанию, в которой сейчас является заместителем генерального директора.

Предприятие занимается управлением и содержанием жилой недвижимости.

Пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области пишет, что общественные представители назначаются для защиты и восстановления прав и законных интересов предпринимателей. Уже назначено более 20 общественных представителей бизнес-омбудсмена в Иркутской области, формирование базы кандидатов на роль общественных представителей продолжается.