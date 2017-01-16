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Около 80 тысяч рублей перевел пенсионер из Братска мошенникам, чтобы помочь «внуку»

Фото: 1wallpaper.net

15 января в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение от жителя города Вихоревки о том, что неизвестные преступники похитили у него 79 тысяч рублей.

Как оказалось, пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся его внуком. «Родственник» попросил дедушку одолжить ему деньги. Мужчина выполнил его просьбу, отправив средства через терминал.

Лишь после этого заявитель выяснил, что внук к нему с подобной просьбой не обращался.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник звонил из Иркутской области. Сейчас сыщики установливают местонахождение предполагаемого афериста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В тот же день жертвой обмана стал иркутянин, в качестве предоплаты за новый телефон отдавший преступникам более 8 тысяч рублей.