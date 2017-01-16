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Количество пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тысяч человек

16 января 2017
Фото: rbc.ua

В 2016 году услугами единой сети Wi-Fi на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги воспользовались более 50 тысяч человек. Общий объем скачанного трафика составил порядка 22 тысяч гигабайт, сеанс пользования интернетом одного пассажира в среднем варьировался от 30 до 60 минут.

Услуга единой сети Wi-Fi особенно востребована у пассажиров, которые ожидают прибытия поездов в комнатах отдыха железнодорожных вокзалов. Их средний сеанс пользования интернетом превышает 8 часов.

В настоящее время свободный доступ в Интернет по системе Wi-Fi предоставляется на десяти крупнейших вокзалах Восточно-Сибирской магистрали: Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Падунские Пороги, Северобайкальск, Ангарск, Вихоревка, Зима, Усолье-Сибирское и Черемхово. В 2017 году запланировано подключение вокзалов станций северных территорий - Новая Чара, Наушки, Таксимо.
 


/ СИА /




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