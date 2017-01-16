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Cтраховой рынок Сибири и Дальнего Востока за девять месяцев 2016 г. вырос на 14,9%

По данным ЦБ, сборы страховщиков в Сибири и на Дальнем Востоке за девять месяцев 2016 г. по всем видам страхования (без ОМС) выросли на 14,9% - до 72,3 млрд руб.

За девять месяцев 2015 г. сборы рынка Сибири и Дальнего Востока по всем видам страхования, кроме ОМС, достигали лишь 62,9 млрд руб. За год доля региона в сборах на территории всей страны составила 8,2%.

Рост сборов продемонстрировали сегменты страхования жизни, ОСАГО, имущества физических лиц, страхования от несчастного случая, ответственности и ОПО.

Сборы по страхованию жизни выросли на 58% - до 14,8 млрд руб., по ОСАГО - на 13,1% до 26,6 млрд руб., имущества физических лиц - на 19,8% до 3,3 млрд руб. Премия по страхованию от несчастного случая выросла на 22% - до 7,3 млрд руб., по страхованию ответственности и ОПО – на 23,1% и достигла 2,8 млрд руб.

Ряд сегментов показал отрицательную динамику: -5,8% по страхованию финансовых рисков с премией в 734,6 млн руб., -9,8% по автокаско со сборами в 6,7 млрд руб., -3,9% по ДМС с 5,3 млрд руб., -10,6% по имуществу юридических лиц с 2,7 млрд руб.