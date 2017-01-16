Новости

Наказание за неверные прогнозы. Moody’s заплатит штраф за завышенные рейтинги американских ипотечных облигаций

Министерство юстиции США объявило о том, что достигло соглашения с глобальным рейтинговым агентством Moody’s, в рамках которого рейтинговое агентство заплатит штраф в размере $864 млн за завышенные, по мнению министерства, рейтинги американских ипотечных облигаций накануне мирового экономического кризиса 2008 года.

Агентство, как сказано в его пресс-релизе, не признает своей вины в этом, однако, согласно заплатить штраф, чтобы обезопасить своих акционеров от возможных дальнейших разбирательств. Напомним, что подобные меры Минюста США по отношению к глобальным рейтинговым агентствам применяются не в первый раз: в 2015 году по аналогичной причине более чем на $1,2 млрд было оштрафовано другое глобальное рейтинговое агентство S&P.

К мерам, принятым Минюстом США в отношении двух рейтинговых агентств с мировым именем, можно относиться двояко. С одной стороны, штрафы, наложенные на S&P и Moody’s, фактически являются наказанием за неверные прогнозы, а любой прогноз является заявлением о будущем событии, соответственно, точность прогноза никто не может гарантировать на 100%. Наказание за несбывшиеся прогнозы является, на наш взгляд, некорректным (тем более, что и в США, и практически во всех странах мира, где есть рынок ценных бумаг, аналитики сопровождают свои исследования грамотно прописанным юристами заявлением об отказе от ответственности за неверные прогнозы).

Однако с другой стороны, претензии к рейтинговым агентствам могут быть истолкованы как претензии за ангажированность и необъективность, которые привели экспертов рейтинговых агентств к неверным выводам. В этом контексте можно предположить, что в России и, вероятно, в ряде других государств, особенно развивающихся, усилится дискуссия о том, что мировой рынок присвоения кредитных рейтингов странам и долговым обязательствам стран и корпоративных эмитентов монополизирован тремя глобальными рейтинговыми агентствами, два из которых являются американскими и одно – британским, и почему всего лишь две страны мира вправе присваивать признанные на международном уровне рейтинги остальным странам? Можно отметить, что менее 20 лет назад между тремя глобальными рейтинговыми агентствами существовала достаточно жесткая конкуренция, а их прогнозы нередко были диаметрально противоположными.

В России помнят, как летом 1998 года, накануне дефолта страны по краткосрочным рублевым облигациям ГКО и ОФЗ агентство Moody’s оказалось единственным из трех мировых рейтинговых агентств, которое точно спрогнозировало этот грядущий дефолт. Но два других глобальных рейтинговых агентства дефолта России предсказать не смогли, ожидая, что правительство под «чутким» руководством президента Ельцина якобы сможет принять меры по недопущению дефолта. Качество таких прогнозов стало очевидно после исторической даты 17 августа 2008 года, так же как стало очевидно, кто говорит правду, а кто не совсем разбирается в российских реалиях или не хочет их замечать. Однако в период текущего экономического кризиса разногласий между глобальными агентствами в пессимистичной оценке перспектив российской экономики заметно не было. Поэтому вопрос о том, что между агентствами нет конкуренции, и что это не всегда приводит к объективной оценке перспектив экономики конкретной страны может в России обсуждаться, в том числе, и на высоком уровне, а усилия государства по созданию национальных агентств по присвоению кредитных рейтингов могут активизироваться.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари