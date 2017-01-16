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Инвесторам: компании Иркутской области ищут финансирование

Еще несколько компаний опубликовали заявки на инвестиции в открытой системе для поиска и вложения капитала «Ньютон Финанс».

Сыроварня расширяет производство

Пищевая компания «Народная сыроварня» ищет инвестиции на закупу оборудования для выпуска сливок, творога, масла и сыров маскарпоне, буратта; изготовление камеры созревания для твердых сыров и оборудование для розлива молока и другое.

Заемщик привлекает финансирование частями — это удобно для частных инвесторов.

Сумма 2 500 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 300 000 руб. Ставка 16 % Срок займа 12 месяцев Гарантии Залог

Подробности проекта и прямая связь с заемщиком в системе Ньютон Финанс.

Братская лесопромышленная компания привлекает финансирование

Компания занимается переработкой пиломатериалов и реализацией продукции на экспорт. Цель финансирования: приобретение активов.

Сумма 200 000 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 50 000 000 руб. Ставка 13 % Срок займа 84 месяца Гарантии Поручительство, залог

Подробности проекта и прямая связь с заемщиком в системе Ньютон Финанс.

Сельскохозяйственная компания планирует диверсифицировать производство

Для возделывания рапса и зерновых культур в Иркутской области сельскохозяйственная компания привлекает 40 000 000 рублей. Срок займа — 60 месяцев. Ставка — 12%. Вид гарантии – залог.

Сумма 40 000 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 40 000 000 руб. Ставка 12 % Срок займа 60 месяцев Гарантии Залог

Подробности проекта и прямая связь с заемщиком в системе Ньютон Финанс.