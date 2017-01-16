Инвесторам: компании Иркутской области ищут финансирование

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Инвесторам: компании Иркутской области ищут финансирование16 января 2017
Еще несколько компаний опубликовали заявки на инвестиции в открытой системе для поиска и вложения капитала «Ньютон Финанс».
Сыроварня расширяет производство
Пищевая компания «Народная сыроварня» ищет инвестиции на закупу оборудования для выпуска сливок, творога, масла и сыров маскарпоне, буратта; изготовление камеры созревания для твердых сыров и оборудование для розлива молока и другое.
Заемщик привлекает финансирование частями — это удобно для частных инвесторов.
|Сумма
|2 500 000 руб.
|Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|300 000 руб.
|Ставка
|16 %
|Срок займа
|12 месяцев
|Гарантии
|Залог
Подробности проекта и прямая связь с заемщиком в системе Ньютон Финанс.
Братская лесопромышленная компания привлекает финансирование
Компания занимается переработкой пиломатериалов и реализацией продукции на экспорт. Цель финансирования: приобретение активов.
|Сумма
|200 000 000 руб.
|Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|50 000 000 руб.
|Ставка
|13 %
|Срок займа
|84 месяца
|Гарантии
|Поручительство, залог
Подробности проекта и прямая связь с заемщиком в системе Ньютон Финанс.
Сельскохозяйственная компания планирует диверсифицировать производство
Для возделывания рапса и зерновых культур в Иркутской области сельскохозяйственная компания привлекает 40 000 000 рублей. Срок займа — 60 месяцев. Ставка — 12%. Вид гарантии – залог.
|Сумма
|40 000 000 руб.
|Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|40 000 000 руб.
|Ставка
|12 %
|Срок займа
|60 месяцев
|Гарантии
|Залог
Подробности проекта и прямая связь с заемщиком в системе Ньютон Финанс.
ООО «Ньютон Финанс». г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а. ОГРН: 1163850081966. Не является офертой и предложением делать оферту