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10 человек спасли пожарные из многоэтажного дома в Иркутске

Двоих 52-летних мужчину и женщину с ожогами и отравлением угарным газом вынесли из горящей квартиры на пятом этаже иркутские спасатели.

Пожар случился накануне вечером в пятиэтажном доме на улице Ярославского. На место происшествия прибыли две автоцистерны и автолестница. Соседи, вызвавшие пожарных, эвакуировались самостоятельно. В условиях сильного задымления из подъезда по лестничным маршам пожарные вывели 8 человек и проникли внутрь квартиры, из-за двери которой шел дым. В квартире на полу и на диване были обнаружены двое пострадавших – мужчину и женщину передали бригаде скорой помощи. Пострадавшие были пьяны.

Огонь был потушен в считанные минуты. Еще через полчаса были ликвидированы последствия возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.