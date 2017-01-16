Новости

У иркутского торговца меда мошенники с карты «увели» более 100 тыс. рублей

В Иркутске полиция разбирается в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал местный житель, продающий мед.

В отдел полиции обратился иркутянин с заявлением, что неизвестный преступник, злоупотребив его доверием, путем обмана похитил с его банковской карты крупную сумму денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области, молодой человек разместил на одном из сайтов объявление о продаже меда, по которому позвонил неизвестный мужчина. Сославшись на перевод предоплаты за товар, злоумышленник попросил сообщить номер банковской карты и пришедший СМС-сообщением код. Что потерпевший и сделал, выполнив ряд операций на банкомате. В результате чего с банковской карты иркутянина было списано более 100 000 рублей на три телефонных номера. Следствием установлено, что номера с которых звонил преступник зарегистрированы в городе Рязани.