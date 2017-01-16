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В Ангарске следователи СКР начали доследственную проверку по факту эвакуации автомобиля с детьми в салоне

13 января около двух часов дня в Ангарске на неохраняемой парковке ТЦ «ДСК-Центр» инспектором ДПС за нарушение правил парковки был составлен протокол о задержании транспортного средства - а/м «Тойота-Виш», после чего автомобиль был погружен на эвакуатор и доставлен на специализированную стоянку. Спустя 20 минут в отдел полиции поступило заявление от владельца авто, который сообщил, что в салоне автомобиля находились его малолетние дети 3-х и 7 лет. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка.

eg

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13 января около двух часов дня на неохраняемой парковке ТЦ «ДСК-Центр» инспектором ДПС за нарушение правил парковки был составлен протокол о задержании транспортного средства - а/м «Тойота-Виш», после чего автомобиль был погружен на эвакуатор и доставлен на специализированную стоянку. Спустя 20 минут в отдел полиции поступило заявление от владельца авто, который сообщил, что в салоне автомобиля находились его малолетние дети 3-х и 7 лет.



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/ СИА /