Новости

Новогодний турнир на призы ИНК выиграла сборная Иркутска

На зимних каникулах в иркутской школе №17 состоялся одиннадцатый открытый Новогодний турнир по волейболу среди школьниц (2005-2006 годы рождения) на призы Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Фото http://www.irkutskoil.ru

В финале соревнований участвовали воспитанницы из спортивных школ Читы, Вихоревки, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска. От Иркутска выступала сборная СОШ №17 и детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Первое место завоевала сборная Иркутска. Вотое и третье места достались девушкам из Читы и Усть-Илимска соответственно. Призерам вручили медали, грамоты и ценные призы. Команде-победителю организаторы подарили полный комплект волейбольной спортивной формы.

По мнению главного судьи соревнований, тренера высшей категории Валентины Андриановой, турнир по волейболу среди школьных команд на призы ИНК предоставляет юным спортсменам отличную возможность повысить уровень мастерства.