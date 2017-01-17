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Китайские электромобили готовятся покорить мир

По данным информационного агентства «Синьхуа», Китай планирует существенно нарастить объемы выпуска транспортных средств на новых источниках энергии, включающих в себя электромобили, гибридные, а также автомобили, использующие топливные элементы. Так в 2016 году было произведено 517 гибридных и электромобилей, а к 2020 году в планах увеличить выпуск в четыре раза, до 2 млн единиц. Оценивая перспективы роста, можно с большой долей вероятности утверждать, что китайскому правительству, скорее всего, удастся достичь намеченных показателей. Так, в 2015 году было продано 340,5 млн автомобилей на альтернативных источниках энергии, то есть в 2016 году рост составил 52%. При этом необходимо отметить, что массовые продажи автомобилей на новых источниках энергии начались только в 2014-2015 годах.

Откуда резкий рост продаж и спрос со стороны населения?

Рост продаж и спрос со стороны населения в первую очередь обусловлен развитием технологий. Прототипы электромобилей давно не редкость, но только совсем недавно уровень технологий позволил начать массовый выпуск при обеспечении приемлемой цены. Эти автомобили стали доступны широкому кругу потребителей. Вторым важнейшим фактором является государственная программа субсидирования. Продажа автомобилей на альтернативных источниках энергии освобождена от уплаты НДС, который в КНР составляет 17%. Следующим шагом является отмена транспортного налога. А в Пекине и Шанхае правительство субсидирует при покупке автомобиля 90 и 75 тыс. юаней соответственно. Ко всему прочему для развития инфраструктуры к 2020 году планируется построить сеть заправочных комплексов из расчета минимум одна станция на 2 тыс. автомобилей.

Зачем все это надо Китаю?

Можно выделить три основные цели, которые преследует Пекин. Во-первых, снижение экологической нагрузки и вредных выбросов в атмосферу. Ни для кого не секрет, что Китай страдает от бедственной экологической обстановки, особенно в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Ханчжоу и Гуанчжоу. Во-вторых, официальный Пекин старается повысить свою энергобезопасность. Зависимость от поставок энергоносителей делает Поднебесную достаточно уязвимой в условиях нарастающей международной напряженности. В-третьих, это развитие технологий. Активное стимулирование отрасли производства автомобилей на альтернативных источниках энергии дает возможность китайским компаниям достичь уровня японских, немецких и американских производителей, успешно конкурируя с ними пока что на местном рынке. Стоит отметить, что в списке марок, на которые распространяются субсидии, в основном китайские автомобильные бренды.

Как это может повлиять на российский рынок?

Еще 10 лет назад китайские автомобили были сделаны откровенно плохо. Но прошло время, и китайцы, конечно, не стали немцами, но скепсиса в их адрес стало в разы меньше. Поднебесная, несмотря на спад в темпах роста ВВП, продолжает развиваться очень быстро (темп роста по итогам 2016 года составил около 6,7%). Как и у нас, в Пекине рассматривают развитие технологий как один из ключевых факторов успешной экономики. Только скорость внедрения этих технологий в КНР намного выше, чем у нас. Если предположить, что китайские производители в целях экспансии на российский рынок инвестируют в создание необходимой инфраструктуры на территории нашей страны, то, вероятно, очень скоро мы сможем наблюдать появление электромобилей из КНР и в России. В этом случае наши автопроизводители не смогут предоставить адекватный ответ конкурентам. Это обстоятельство неминуемо ударит по российскому автопрому и негативно отразится на котировках ценных бумаг отечественных автоконцернов.

Максим Романчук, аналитик Альпари