Новости

Дмитрий Ананьев: необходимо стимулировать инвестиционную активность МСБ

Промсвязьбанк предложил актуализировать государственную программу стимулирования кредитования МСБ под потребности бизнеса («Программа 6,5»). Председатель правления банка Дмитрий Ананьев на сессии Гайдаровского форума, посвященной проблемам малого и среднего бизнеса, рассказал о мерах, которые позволят повысить инвестиционную активность малых предприятий.

«Для стимулирования и развития инвестиционной активности малого и среднего бизнеса необходимо снять отраслевые ограничения для МСП, привлекающих финансирование на инвестиционные цели», - отметил Дмитрий Ананьев.

Сейчас «Программа 6,5» сфокусирована на производственных проектах и ограничена следующими отраслями: сельское хозяйство, строительство, обрабатывающее производство, производство и распределение воды, газа и электроэнергии, транспорт и связь, производство и реализация импортозамещающей продукции.

Торговые предприятия тоже реализуют производственные проекты. Но такие компании не могут пользоваться программой, поскольку основной вид их экономической деятельности не относится к приоритетным. Кроме того, в банк поступают заявки на участие в программе от компаний занятых, например, в сфере услуг (в том числе, медицинские центры и лаборатории). Они тоже готовы развивать бизнес и испытывают потребность в инвестиционных ресурсах.

По данным Промсвязьбанка, предельная маржа банков и предельный срок кредитования (3 года), установленные Программой, исключают из нее инвестиционное кредитование. «Сроки, риски и стоимость структурирования инвестиционных сделок не укладываются в установленные параметры программы. Производственные проекты имеют срок окупаемости от 5 лет и более», - отметил Дмитрий Ананьев необходимость пролонгировать сроки кредитования по программе.

Кроме того, он предложил снять ограничения по объемам финансирования на пополнение оборотных средств для МСП, занятых в приоритетных отраслях. «Многие производственные компании испытывают потребность в оборотном капитале для сохранения и наращивания объема производства. Ограничивать программу в приоритетном сегменте нецелесообразно для его развития», - считает председатель правления Промсвязьбанка.

Промсвязьбанк является одним из самых активных участников «Программы 6,5», реализуемой Корпорацией МСП. В рамках программы банком заключены сделки с 24 компаниями МСБ. Общий объем кредитования по ним составит более 1,6 млрд рублей. Льготная процентная ставка Промсвязьбанка по отдельным кредитам в рамках «Программы 6,5» для средних компаний составляет 8,3% годовых и 9,4% - для малого бизнеса.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru