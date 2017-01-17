Дмитрий Ананьев: необходимо стимулировать инвестиционную активность МСБ

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Дмитрий Ананьев: необходимо стимулировать инвестиционную активность МСБ17 января 2017
Промсвязьбанк предложил актуализировать государственную программу стимулирования кредитования МСБ под потребности бизнеса («Программа 6,5»). Председатель правления банка Дмитрий Ананьев на сессии Гайдаровского форума, посвященной проблемам малого и среднего бизнеса, рассказал о мерах, которые позволят повысить инвестиционную активность малых предприятий.
«Для стимулирования и развития инвестиционной активности малого и среднего бизнеса необходимо снять отраслевые ограничения для МСП, привлекающих финансирование на инвестиционные цели», - отметил Дмитрий Ананьев.
Сейчас «Программа 6,5» сфокусирована на производственных проектах и ограничена следующими отраслями: сельское хозяйство, строительство, обрабатывающее производство, производство и распределение воды, газа и электроэнергии, транспорт и связь, производство и реализация импортозамещающей продукции.
Торговые предприятия тоже реализуют производственные проекты. Но такие компании не могут пользоваться программой, поскольку основной вид их экономической деятельности не относится к приоритетным. Кроме того, в банк поступают заявки на участие в программе от компаний занятых, например, в сфере услуг (в том числе, медицинские центры и лаборатории). Они тоже готовы развивать бизнес и испытывают потребность в инвестиционных ресурсах.
По данным Промсвязьбанка, предельная маржа банков и предельный срок кредитования (3 года), установленные Программой, исключают из нее инвестиционное кредитование. «Сроки, риски и стоимость структурирования инвестиционных сделок не укладываются в установленные параметры программы. Производственные проекты имеют срок окупаемости от 5 лет и более», - отметил Дмитрий Ананьев необходимость пролонгировать сроки кредитования по программе.
Кроме того, он предложил снять ограничения по объемам финансирования на пополнение оборотных средств для МСП, занятых в приоритетных отраслях. «Многие производственные компании испытывают потребность в оборотном капитале для сохранения и наращивания объема производства. Ограничивать программу в приоритетном сегменте нецелесообразно для его развития», - считает председатель правления Промсвязьбанка.
Промсвязьбанк является одним из самых активных участников «Программы 6,5», реализуемой Корпорацией МСП. В рамках программы банком заключены сделки с 24 компаниями МСБ. Общий объем кредитования по ним составит более 1,6 млрд рублей. Льготная процентная ставка Промсвязьбанка по отдельным кредитам в рамках «Программы 6,5» для средних компаний составляет 8,3% годовых и 9,4% - для малого бизнеса.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru