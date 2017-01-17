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Как отмена крупных банкнот в Индии привела к обвалу рынка жилья

После изъятия из оборота банкнот большого номинала, продажи недвижимости в Индии упали на 50%, цены на дома – на 20%, а земельные участки потеряли 25% стоимости.

Фото: politeka.net

На Индийском рынке недвижимости случился обвал после ноябрьского запрета на использование бумажных денег крупного номинала — по 500 и 1 тыс. рупий, пишет РБК, ссылаясь на Bloomberg. После объявления премьер-министром денежной реформы, у жителей было всего несколько дней для обмена имевшихся у них купюр. Это повлекло массовые демонстрации протеста, а жилищный рынок практически замер, говорится в публикации.

Количество сделок сократилось наполовину, цены домов упали на 20%, а земельные участки потеряли 25% своей стоимости, пишет Bloomberg.

От 30% до 50% всех сделок с недвижимостью в Индии составляют сделки наличностью, заявляет Панкаж Капур, основатель ведущей индийской компании по оценке объектов строительства Liases Foras. Помимо недвижимости запрет на использование крупных банкнот ударит по ценам на золото, ведь раньше большинство покупателей драгоценных металлов и жилья в Индии рассчитывались крупными наличными деньгами, написала азиатская брокерская и оценочная компания CLSA (Credit Lyonnais Securities Asia) в аналитической записке для своих клиентов.

Изъятие крупных купюр из оборота заставило инвесторов, которые прежде вкладывали деньги в недвижимость, переключиться на фондовый рынок и начать покупать акции вместо домов и квартир, рассказали Bloomberg индийские брокеры и риелторы.

Исчезновение инвесторов усилило тренд на снижение цен и сокращение числа сделок. Сильнее прочих пострадали девелоперы, продающие жилье на стадии строительства, и компании, владеющие землями под застройку.

До введения запрета на расчеты крупными банкнотами индийский рынок недвижимости достиг своего пика, подсчитали в Liases Foras: к сентябрю 2016 года продажи квартир и домов в Дели и Мумбаи достигли семилетнего максимума, следует из отчета компании. Прирост к показателям 2015 года достигал 15%. Индийские девелоперы уже снизили цены на жилье, однако не смогут продолжить этот тренд из-за поправок в налоговое законодательство, которые приведут к удорожанию стройматериалов и рабочей силы в 2017 году, рассказали Bloomberg представители местных застройщиков.