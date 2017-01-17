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Россельхозбанк и РБК объявили победителей конкурса «Бизнес-успех»

Россельхозбанк и РБК подвели итоги совместного конкурса «Бизнес-успех», организованного для предприятий сегмента малого и микробизнеса. В рамках конкурса в специальном разделе на сайте rbc.ru предприниматели имели возможность рассказать о своем бизнесе и поделиться формулой своего успеха. Три лучших проекта были определены по результатам экспертной оценки профессионального жюри и открытого интернет-голосования.

Первое место в конкурсе заняла компания «Рубашка на заказ» из Ижевска. Проект представляет собой сервис «Интернет-ателье», позволяющий с помощью интернет-конструктора на сайте смоделировать и приобрести сорочку по своим предпочтениям. Выбор жюри определили инновационность сервиса для России, наличие собственного производства, отлаженная система реализации и доставки товара. Компания получит возможность рассказать о своем деле в рамках специального сюжета в эфире телеканала РБК, в журнале РБК и на сайте rbcplus.ru.

Второе и третье места конкурса заняли лидеры народного голосования – компания Mossebo, специализирующаяся на дизайне интерьеров и ремонте квартир в России и странах СНГ, и «Академия Искусства Макияж», занимающаяся подготовкой профессиональных визажистов. Представители компаний – призеров конкурса пройдут обучение в известной бизнес-школе.

Конкурс «Бизнес-успех» проводился в рамках информационного проекта, который включал в себя рекомендации по открытию собственного дела, успешный опыт организации бизнес-процессов, системы продвижения и эффективных продаж, а также бизнес-кейсы успешных предпринимателей.

«Россельхозбанк уделяет большое внимание развитию малого бизнеса и раскрытию потенциала талантливых предпринимателей в России. Банк не только предлагает клиентам удобные финансовые решения, но и оказывает им активную консультационную и информационную поддержку, а также стремится популяризировать их деятельность в обществе. «Бизнес-успех» стал ярким продолжением цикла мероприятий Банка, направленных на решение этих задач. Так в 2016 году завершился проект «Сделано в России» об отечественных фермерах и их продукции, была организована серия крупных региональных конференций для малого и микробизнеса «Бизнес-марафон», реализован ряд рекламных проектов в поддержку российских аграриев», – отметила заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.